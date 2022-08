Non solo Brasile: Panama, il Maracanã che nessuno conosce

Esiste un altro Maracanã nel mondo. Indubbiamente meno noto, che è stato costruito in maniera modesta negli anni '70, che è stato ristrutturato nel 2014 e ospita i match del C.D. Plaza Amador.

6mila posti, disegnato e progettato come parte integrante del riassetto urbanistico del quartiere El Chorrillo, a Panama City, nella parte del lungomare. Lo stadio rimane sempre aperto al pubblico. Un impianto autosufficiente che riprende il nome dell’impianto brasiliano e che è dotato di tutti i comfort nonostante non sia gigantesco.

Il nuovo stadio doveva essere utilizzato principalmente da due squadre di calcio locali, il Chorrillo FC e il CD Plaza Amadora. Nel 2018 il Chorrillo FC è stato riorganizzato per motivi finanziari e ha smesso di utilizzare la struttura. Tuttavia, lo stadio serve anche altri club, comprese le squadre femminili. Ha anche ospitato partite occasionali per la squadra nazionale del paese e nel 2017 si è giocata tutta la finale del Campionato CONCACAF Under 17 tranne la finale (tenutasi all'Estadio Rommel Fernández).