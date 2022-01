Non solo il derby di Londra, ma anche Burnley-Watford: Neville “Adesso basta rinviare!”

Gary Neville ha messo a rumore di nuovo la Premier League dopo il rinvio di Burnley-Watford

La partita del Burnley in casa contro il Watford è diventata l'ultimo scontro di Premier League rinviato in circostanze controverse, spingendo Gary Neville a criticare ancora una volta i capi della massima serie inglese. Proprio così, Gary Neville ha nuovamente preso di mira la Premier League. L'ex capitano del Manchester United afferma che le squadre dovrebbero essere costrette a giocare le loro partite a meno che non abbiano una significativa epidemia di Covid-19.