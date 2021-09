Non solo il derby Tottenham-Chelsea carbon free: nasce un nuovo torneo sul cambiamento del clima!

Cambiamento climatico: lanciato il torneo CUP26 con il supporto di 49 club di Premier League ed EFL. L'iniziativa incoraggia i tifosi a svolgere attività sostenibili in un torneo contro tifosi di altri club

Redazione DDD

Sky sta collaborando con il Tottenham per ospitare la prima partita di calcio al mondo a zero emissioni di carbonio contro il Chelsea il 19 settembre, ma non solo. Sta nascendo infatti la più grande campagna calcistica di sempre sulla lotta al cambiamento climatico, con 49 organizzazioni della comunità dei club calcistici coinvolte. Si tratta del lancio del torneo CUP26. Planet Super League e Count Us In hanno unito le forze per creare il torneo che mira a sensibilizzare sul ruolo che il calcio può svolgere per diventare più sostenibile e proteggere l'ambiente.

L'azione dei fan sul clima determinerà il vincitore del torneo e i sostenitori possono iscriversi a CUP26.co.uk e segnare gol per il loro club gareggiando in attività ecocompatibili. I club giocheranno incontri virtuali contro i loro rivali e il club i cui tifosi segnano più gol vince la partita. Ci sono 100 attività che valgono un gol, tra cui avere un pasto a base di prodotti naturali, andare in bicicletta o a piedi al lavoro e a scuola, e il "No Moura Landfill" supportato da Lucas Moura, dove i fan sono invitati a mostrare le loro abilità calcistiche mentre riciclano. Il trofeo del torneo verrà assegnato al vincitore del torneo nella prima settimana della COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow fra sette settimane. Intanto l'ex capitano del Tottenham Ledley King afferma che meno tifosi degli Spurs potrebbero andare allo stadio, dopo l'annuncio che Sky ha collaborato con il Tottenham per ospitare la prima partita di calcio a zero emissioni di carbonio al mondo a livello d'élite quando arriverà il Chelsea nel derby di Londra. Dal canto suo Allegra Stratton, portavoce del Primo Ministro britannico sulla COP26, ha dichiarato: "Il vertice sul clima della COP26 è la nostra migliore opportunità per i leader mondiali di riunirsi per combattere i cambiamenti climatici e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Sono entusiasta di vedere così tanti top club unire le forze per usare il potere del calcio per guidare il cambiamento. Ogni famiglia, scuola e luogo di lavoro in tutto il paese può prendere parte a CUP26, per il proprio club, la propria comunità e il pianeta".

Il torneo prende il via il 13 settembre e gli appuntamenti della prima settimana sono: Arsenal vs Burnley, Aston Villa vs Burton, Cardiff contro Walsall, Derby contro Stoke, Everton contro Luton, Fulham vs Bristol Rovers, Huddersfield vs Reading, Leeds contro Cambridge, Lincoln City vs Rotherham, Liverpool-Crystal Palace, Middlesbrough vs Wrexham, Northampton vs Contea di Notts, Nottingham Forest vs MK Dons, Plymouth vs Hibernian, Preston contro Ipswich, QPR contro Swindon, Sheffield United vs Chesterfield, Southampton-Hull City. Swansea contro Exeter, Tottenham-Chelsea, West Brom contro Wycombe, Wigan vs Shrewsbury.