Non solo uomo-spogliatoio: Sergio Ramos vuole i Mondiali

Ramos fondamentale per calmare Kylian Mbappé e Neymar...

Ed è così che dopo aver giocato le prime quattro partite ufficiali della stagione, il difensore ha il chiaro obiettivo di continuare a migliorare le proprie prestazioni ed essere presente al prossimo Mondiale, come evidenziato dal quotidiano Marca. Assente da molti mesi nella squadra di Luis Enrique, il calciatore 36enne vuole ribaltare la situazione e non passare per giocatore finito.