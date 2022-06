Nuova avventura per Marco Simone? Il Partizan Belgrado sconfitto nel derby lo aspetta…

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra Simone e la dirigenza del Partizan

Dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Châteauroux , Marco Simone potrebbe sbarcare in Serbia per iniziare una nuova avventura.

Per l’ex attaccante del Milan porrebbero spalancarsi le porte del Partizan Belgrado e come riportato da Zurnal, l’allenatore italiano prenderebbe il posto del tecnico Aleksandar Stanojevic, prossimo a una separazione dal club dopo la sconfitta contro la Stella Rossa nel derby in finale di coppa di Serbia.