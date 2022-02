Nuova avventura per Sven-Göran Eriksson: consulente in terza serie a 74 anni

Come si suol dire, a volte ritornano

Il Karlstad Football ha confermato sul suo sito ufficiale che "Svennis" sarà un consulente sportivo negli sforzi del club per affermarsi nel calcio d'élite. Eriksson dal canto suo: "Il club ha buone ambizioni, ed è il motivo principale per cui mi impegno. Ho ricevuto una richiesta e ho avuto discussioni precedenti, ma senza concretizzare. Poi ho incontrato persone del club in alcune occasioni e mi sono trovato bene. Il club ha buone ambizioni, ed è il motivo principale per cui mi impegno. Sarà davvero emozionante", ha detto il 74enne al sito web del club, "Sicuramente non prenderò il lavoro di nessuno e non diventerò un allenatore o un direttore sportivo. Sarò un consulente e una cassa di risonanza per allenatori, dirigenti e altri nel club", ha continuato "Svennis".