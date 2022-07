Nuove maglie Espanyol: le tracce del grande Zamora sulla divisa dei portieri

L'Espanyol ha presentato questo venerdì le nuove maglie per la prossima stagione dopo aver raggiunto un accordo con Kelme Sports per i prossimi quattro anni

L'Espanyol ha svelato venerdì 1' luglio le nuove maglie per la prossima stagione e lo ha fatto spiegando cosa vogliono trasmettere con ognuna, oltre all'accordo con Kelme. Il club è entrato a far parte del marchio sportivo per i prossimi quattro anni e quest'anno "vestirà la squadra la prossima stagione con modelli che rievocano momenti della storia del club".

"Come prima maglia, l'RCD Espanyol indosserà i tradizionali colori blu e bianco , ma con una novità che ricorda quella usata dal club nella stagione 2001-2002. Abbiamo trovato una combinazione di due blu che ottengono un effetto in cui le strisce svaniscono, rinnovando e aggiornando il design classico", ha affermato lo stesso Espanyol.

Quanto al secondo, "è un colore con un significato speciale per i tifosi": "I nostri tifosi adorano il rosa. La sua combinazione con il nero ricorda a tutti noi la Coppa UEFA 2006-2007". Infine, una novità per le maglie dei portieri: "Incorporano lo scapolare dalla mitica maglia di Ricardo Zamora, forse il primo e più grande giocatore della storia dell'Espanyol. In questo modo i nostri portieri saranno vestiti proprio come Il divino".