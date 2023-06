È stato il gioiello del Leicester City. apporto però, non è bastato ad evitare la retrocessione e ora le Foxes sono in Championship.

Per James Maddison si prospettava però l’approdo in un top club, o quanto meno un ritorno in serie maggiore. Il top club è arrivato, ha bussato alla porta, ma forse, non era quello che James si aspettava. Il Tottenham deposita la caparra di 45 milioni e si aggiudica il trequartista inglese. Magari ora Maddison dichiarerà il suo amore incondizionato per gli Spurs, ma non troppo tempo fa, il suo pensiero era differente.