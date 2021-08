Ok a 700 tifosi Amburgo nello stadio del St. Pauli: un solo biglietto a testa per vaccinati o guariti

Derby di Seconda divisione tedesca ma derby vero e noto in tutto il mondo. Ecco come i tifosi dell'Amburgo potranno accedere allo stadio del St. Pauli...

Venerdì prossimo (13 agosto, calcio d'inizio: 18.30) si svolgerà l'attesissimo derby cittadino tra Hamburger SV e FC St. Pauli nella 3' giornata di Bundesliga 2. Buone notizie per tutti i fan dell'HSV: per la prima volta, circa 700 fan ospiti potranno assistere alla partita al Millerntor, lo stadio del St. Pauli. Il contingente di biglietti è composto da 200 biglietti in piedi (€ 11 ciascuno) e circa 500 biglietti per posto (€ 16,50 ciascuno) nei blocchi N5, N6 e N7. La prevendita, per i tesserati, è iniziata oggi per i i biglietti del Derby. I responsabili della logistica hanno informato i tifosi che i biglietti possono essere acquistati solo online nella biglietteria HSV. Non è prevista alcuna prenotazione anticipata gratuita a causa dell'esiguo numero di biglietti.