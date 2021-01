Ok il 5-0 nel derby ma sostituzioni tardive: Rudi Garcia risponde ai tifosi Lione e “apre” a Benzema

Criticato dai tifosi del Lione a causa dei suoi ultimi cambiamenti durante il derby, Rudi Garcia si è detto favorevole al ritorno di Benzema.

Soddisfatti del match e della grande vittoria di domenica nel derby del Rodano a Saint-Etienne (0-5), i tifosi del Lione hanno espresso ancora una posizione negativo. Non hanno davvero apprezzato il fatto che Rudi Garcia abbia fatto le sostituzioni solo cinque minuti, se non un minuto, prima della fine della partita. Molti ritengono che con un punteggio del genere l'allenatore avrebbe potuto far entrare giovani, come Rayan Cherki, o nuove reclute, in particolare Islam Slimani, molto prima. Tuttavia, non è stato così. In conferenza stampa il tecnico dell'OL si è giustificato su questo punto: “Quello che conta è quello che dico ai giocatori, non quello che dico a voi. In qualsiasi momento, il sostituto di giornata può essere un sostituto domani. Chi è entrato lo ha fatto in modo positivo".