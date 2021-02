Olanda, in 1200 allo stadio tranne i 10 positivi scoperti venerdì: “Finalmente un pò di normalità…”

L'esperimento olandese: gli spettatori nello stadio sono divisi in più bolle con regole diverse. I ricercatori vogliono sapere come si comporta il pubblico e cosa è possibile fare in futuro nel settore degli eventi, nonostante le misure anti...

Redazione DDD

Per la prima volta in cinque mesi, domenica è stato nuovamente autorizzato l'ingresso del pubblico ad una partita di calcio. Come prova una tantum. Nello stadio Goffert, quasi 1200 tifosi del NEC Nijmegen hanno visto come il loro club ha perso 2-1 contro il De Graafschap. Il pubblico e i giocatori si sono divertiti: "Sono molto felice che il club sia così coraggioso a partecipare a questo esperimento", ha detto il tifoso 29enne Lennart Huurman in fondo alla fila d'ingresso indossando un berretto, una sciarpa e una maglietta del club di Nijmegen. Dalla sua attuale città natale, L'Aia, venerdì ha dovuto fare un tampone allo stadio Goffert per poter assistere alla partita. Deve essere fatto di nuovo venerdì prossimo. "Sto parlando di questo, perché non c'è quasi niente di divertente da fare ora". Il padre Jan accanto a lui: “Voglio esserci adesso. Ma se questa diventa la nuova normalità, non andrò più a vedere una partita di calcio. Tutti quei test, quella registrazione...".

Per questa speciale prova, le tribune sono divise in sei zone, ciascuna con le proprie regole: con la maschera o no; possibilità di prendere liberamente il drink o farsi servire; seduti uno accanto all'altro o sempre con una sedia vuota in mezzo. Quello che tutti gli spettatori possono fare è: cantare e tifare. E lo fanno. In realtà è sorprendente che uno stadio pieno solo del 10% possa produrre così tanto rumore. L'atmosfera è buona fin dall'inizio. Certamente nella Sezione A, dove siedono e si alzano 250 persone a cui è permesso di comportarsi quasi completamente come prima della pandemia. Cantano, fischiano e tamburellano sulle sedie e sulle gradinate. "L'atmosfera è fantastica. Si sta tornando a casa'', dice Frederik Peters quando a metà tempo scende le scale per una birra. Dietro di lui c'è Huub Heufkens: "Finalmente di nuovo un po' di normalità". Per poter andare alla partita, i 1200 tifosi hanno fatto il tampone venerdì e sono state scoperte 10 positività. Ieri, nell'immediato pre-partita, altro tampone rapido a tutti e zero positivi.