Old Firm, decide l’ex Bologna Helander: derby ai Rangers!

Giunto in Scozia dal 2019, l'ex Serie A Helander di testa manda in paradiso i Rangers all'Ibrox Stadium. Old Firm ancora tabù per il Celtic dopo i ko dello scorso anno...

Emanuele Landi

L’Old Firm numero 426 viene deciso da una vecchia conoscenza del calcio italiano. Filip Helander decide con una zuccata il derby di Glasgow e porta in dote ai Rangers la vittoria numero 167.

Continua la tradizione positiva per gli uomini di Steven Gerrard, mai sconfitti nello scorso anno dai biancoverdi del Celtic. Non bastano le parate dell’ex Totthenham Joe Hart ad evitare la sconfitta in una gara tutto sommato equilibrata.

I Rangers volano a quota 9 e si rimettono a caccia del secondo titolo consecutivo. Il Celtic resta a 6 e continua il tabù Old Firm dopo lo scorso anno.