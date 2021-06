“Old Firm” risposta esatta per il quiz tv: sollevazione dei tifosi Celtic “E’ derby di Glasgow!”

I tifosi di Rangers e Celtic hanno reagito sui social media dopo che ieri sera è stata posta una domanda sull'Old Firm durante il quiz televisivo scozzese Pointless, scatenando un delicato dibattito.

Il quiz all'ora del the della BBC ha scatenato la reazione dei sostenitori di Gers e Hoops che ancora una volta mettono in dubbio la validità del termine "Old Firm". La domanda posta dal conduttore Alexander Armstrong era su "cose ​​che iniziano con il vecchio". Il concorrente James ha indovinato "Old Firm" e la risposta è stata ritenuta valida. La domanda che ha suscitato molto scalpore, era quella posta così da Armstrong che ha letto: "Nome dato alla rivalità tra le squadre di calcio di Glasgow, Celtic e Rangers".

Non solo la risposta "Old Firm" è stata ritenuta esatta, ma il co-presentatore Richard Osman ha dichiarato: "Si ritiene che il termine provenga da una vignetta sulla rivista scozzese chiamata "The Scottish Referee". Ma alcuni sostenitori dei Celtic affermano che il fallimento della squadra di Ibrox nel 2012 è stata la fine per quel titolo storico e le partite successive devono essere definite come "derby di Glasgow". Un tifoso ha twittato: "Pregate per @richardosman, non avrà idea di cosa lo abbia appena colpito". Un fan dei Rangers ha aggiunto: "Ofcom sarà inondato stasera". Un altro ha detto: "Spero che i fan del Celtic non stessero guardando Pointless". Mentre un terzo fan di Light Blues ha aggiunto emoji ridenti, seguito da: "Sono le piccole cose come questa che amo".