Olimpiadi di Tokyo, il Ct spagnolo: “L’assenza di Sergio Ramos? Di sicuro capisce perfettamente”

Luis de la Fuente, allenatore olimpico, è apparso in conferenza stampa dopo che è stata ufficializzata la lista con i 22 uomini convocati dalla Nazionale spagnola per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Luis de la Fuente, Ct dell'Olimpica spagnola, si è presentato in conferenza stampa e ha analizzato la lista con i 22 convocati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Dopo l'ufficialità dell'annuncio della Nazionale spagnola, De la Fuente ha dichiarato alla stampa: "Per la lista abbiamo dovuto aspettare fino alla fine. Avevamo già in mente di inglobare una serie di giocatori che erano già all'Europeo. Abbiamo dovevamo aspettare che si giocasse la partita di questo lunedì contro la Croazia. Ovviamente abbiamo dovuto parlare con tutti per comunicare a tutti questa decisione, che è molto complessa". Riguardo ai sei convocati che stanno già giocando l'Europeo, ha dichiarato: "Arriveranno con una carica positiva e una motivazione eccezionale, sono giovani con qualità spettacolari".

De la Fuente ha parlato anche della situazione dei giocatori dei club stranieri: "Siamo fortunati che i club spagnoli abbiano l'obbligo di cederci i giocatori. La disponibilità di tutti i club spagnoli è stata eccezionale. E gli stranieri, per non essere obbligati, hanno rifiutato". De la Fuente ha parlato con Sergio Ramos? "No, conosce l'affetto che ho per lui, ma non ho parlato con lui. Di sicuro comprende perfettamente le circostanze che mi portano a prendere queste decisioni. Le capisce perché è un grande professionista e un ottimo partner. Ramos aveva le stesse possibilità degli altri di essere in lista. Ma sapevo su quali giocatori volevo contare, dovevamo premiare quei giocatori che ci hanno portato alle Olimpiadi".