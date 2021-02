Ozil non drammatizza il derby perso dal Fenerbahce: “Il nostro obiettivo resta il titolo”

Mesut Ozil aveva fatto l'assist per il pareggio del Fenerbahce nel derby contro il Galatasaray. La rete è stata annullata dall'arbitro, ma nonostante il derby perso Ozil non è affatto scoraggiato...

Il nuovo arrivato del Fenerbahce, il grande Mesut Özil, è intervenuto dopo la sconfitta per 1-0 nel derby "Intercontinentale" contro il Galatasaray sui suoi account social e ha fatto coraggio ai tifosi: “Avrei voluto un risultato diverso per il primo derby della mia squadra. Siamo delusi per il risultato di ieri sera. Ma sono venuto al Fenerbahce per vincere titoli con i miei compagni e con i tifosi. La nostra strada è lunga e speriamo che il campionato ci sorrida alla fine. Continueremo a dare tutto per questo", ha detto il centrocampista 32enne.