Paesi Baschi, il tempo si sta fermando: 3-0 per il Bilbao nel derby virtuale di copa del Rey!

Iniziata settimana del grande derby basco fra Athletic Bilbao e Real Sociedad in finale di Copa del Rey. Tante polemiche, si gioca a Siviglia, senza il governo basco, con soli tifosi locali...ma c'è grande attesa e c'è chi sa già il risultato...

Derby tutto basco in finale di copa del Rey, in campo sabato 3 aprile. Al sito basco El Correo non potevano più aspettare e, grazie alle opzioni di simulazione del videogioco "FIFA 21", hanno disputato la finale di Coppa fra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Nel video che racconta la partita, Marcelino ha scelto di proporre sostanzialmente la squadra titolare, con il solo cambio di Vesga e Dani Garcia a centrocampo.