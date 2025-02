Real-Atletico Madrid: Alvarez illude, Mbappé pareggia – Le pagelle del derby

Un pareggio che non cambia l'ordine della classifica de La Liga, al rigore dell'argentino risponde il francese nella ripresa

L'atteso derby tra Real Madrid e Atletico Madrid per il primato de La Liga finisce 1-1: Alvarez apre le danze, Mbappé risponde al terzo minuto della ripresa. Tante emozioni nel pre partita con la coreografia del Bernabeu e l'omaggio a Marcelo che ha deciso di dare l'addio al calcio giocato. Importante ora il risultato del Barcellona, impegnato lunedì sera in casa del Siviglia.

Courtois 5 : Spiazzato sul gol. Poi sparisce perché il Real non subisce più un tiro in porta

Valverde 5,5: Serata poco brillante ma non commette grossi danni

Bellingham 5: Nel primo tempo sbaglia qualche passaggio. Ha due opportunità per il vantaggio ma non le sfrutta.

Rodrygo 6,5 : Tra i migliori dei Blancos. Sulla sua fascia non c’è duello che non possa vincere. (Dall'88' B. Diaz : s.v.)

Llorente 6 : Una sicurezza per i suoi, il mister apprezza.

Giménez 5 : Nottataccia, non riesce a mettere una pezza dove serve.

Galán 5,5: Nervoso per molti tratti della partita, finisce per essere ammonito e sostituito. (Dal 64' Reinildo 6 - Entra poco in partita ma contribuisce all'arroccamento dei suoi)