Pakistan, il derby fra calcio e cricket: una scuola calcio spagnola di successo a Islamabad

Divertimento e solidarietà è l'obiettivo di un'accademia di calcio fondata dallo spagnolo José Alonso Sánchez in Pakistan, un paese dove il cricket è il re dello sport, ma dove il calcio sta guadagnando terreno

Redazione DDD

Fondata nell'ottobre 2019 a Islamabad, capitale pakistana, da Alonso con 35 ragazzi e ragazze, la Spanish Football Academy (SFA) conta ora 95 alunni, di età compresa tra i tre e i 12 anni, la maggior parte dei quali non aveva mai giocato a calcio. Un gruppo di piccoli giocatori si rincorrono con la palla a Islamabad, mentre in un'altra parte del campo giovani leggermente più grandi si esercitano a difendere la palla quando un avversario vuole recuperarla. "Il calcio deve essere divertente, altrimenti non ha senso. Non sono parole mie, sono di Johan Cruyff. E stiamo cercando di portarlo avanti", dice Alonso, direttore della SFA. Il 47enne cantabrico (mare del nord della Spagna) conosce il Paese asiatico dal 2007, anno in cui ha sposato una donna pakistana, per poi stabilirsi a Islamabad nel 2017.

Il cricket è, ovviamente, lo sport più popolare in Pakistan. In tutto il paese, si vedono bambini giocare nei parchi e nei campi aperti a una partita che risveglia in questa nazione le stesse passioni del calcio in Europa, ma, a poco a poco, il calcio avanza: "Nel 2007 era impossibile vedere un pallone da calcio e ora vai nei parchi e inizi a vedere i genitori, soprattutto i più piccoli, con un pallone da calcio. Non c'è dubbio che il cricket sia ancora il re dello sport qui, ma sono completamente convinto che tra cinque o 10 anni il calcio passerà al cricket e diventerà una religione come il cricket", assicura ottimisticamente Alonso.

Per ora, si potrebbe dire che il calcio si sta facendo timidamente strada nel Paese musulmano. La nazionale pakistana è classificata 200 nel ranking mondiale FIFA e non si è mai qualificata per una Coppa del mondo. Inoltre, Alonso ritiene che nel paese manchi una cultura calcistica. "Devono vedere più calcio in TV", dice. Oltre al divertimento e al calcio, il progetto Cantabrico punta sulla solidarietà. La SFA sta cercando di aprire un'accademia gratuita per i giovani di Chitral, un'area nella povera provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa.