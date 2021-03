Palmeiras, Abel Ferreira senza aereo e senza famiglia: ecco il volo privato dello sponsor…!

Abel Ferreira era rimasto a piedi, con la famiglia in Portogallo. Meno male che una consigliera del suo Palmeiras è proprietaria di una banca e dispone di un aereo privato...

Dopo aver appreso che Abel Ferreira, 42enne allenatore portoghese del Palmeiras, aveva difficoltà a trovare un volo per trascorrere le vacanze e incontrare la sua famiglia in Portogallo, Leila Pereira, proprietaria di Crefisa e sponsor del Palmeiras, ha messo a disposizione il suo aereo per il viaggio del mister.