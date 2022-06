Palmeiras capolista e San Paolo decimato: sarà derby a senso unico?

Il Palmeiras continua inarrestabile nel campionato brasiliano e lunedì prossimo affronta un San Paolo ricco di vittime nel derby della tredicesima giornata del torneo, in cui il Corinthians cercherà di accorciare la distanza che lo separa dalla vetta. Il club verde di San Paolo, campione delle ultime due edizioni della Copa Libertadores e uno dei grandi favoriti per il titolo brasiliano di quest'anno, si è consolidato in vetta alla classifica con 25 punti dopo aver vinto in rimonta per 4-2 contro l'Atlético Goianiense, con una doppietta del paraguaiano Gustavo Gómez.

Dopo aver messo al sicuro il risultato, l'allenatore portoghese Abel Ferreira ha apportato alcune modifiche durante la partita per far riposare la squadra e prepararsi per il Clásico Choque-Rei. Il San Paolo, invece, arriva al derby di martedì 21 giugno da sfavorito, in quanto soffre con almeno sei assenze, tra cui quella del colombiano Andrés Colorado, che ha avvertito un nuovo fastidio alla coscia e non è sceso in campo nella partita di giovedì contro il Botafogo, che la squadra del San Paolo perso 1-0. Anche Gabriel Sara, Talles Costa, Alisson, Nikão e Caio non saranno disponibili per il San Paolo nel derby paulista contro il Palmeiras.