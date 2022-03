Papà Reyes morto in un incidente stradale: suo figlio José sta crescendo bene al Real…

Il figlio del giocatore morto in un incidente nel 2019 ha rinnovato il suo contratto a soli 14 anni. Attualmente l’attaccante milita sotto età nel team Cadete A del club merengue e fa parte della scuderia dell’agenzia di Marcelo

Davide Capano

José Antonio Reyes López, figlio dello sfortunato Reyes, ex giocatore di Arsenal, Atletico Madrid, Benfica, Real Madrid e Siviglia, morto il 1º giugno 2019 in un incidente stradale, sta forgiando una carriera che, già alla giovane età di 14 anni, colpisce potentemente.

Martedì scorso, infatti, ha confermato sul suo profilo Instagram di aver firmato un nuovo contratto col Real Madrid.

Attualmente l’attaccante gioca nel team Cadete A del club merengue. È una categoria in cui, normalmente, si fanno le ossa ragazzi di due anni più grandi di lui. La sua proiezione per il futuro e il suo buon lavoro in campo lo hanno fatto crescere a una velocità vertiginosa, dalla Infantil B alla Cadete A nel giro di due stagioni.

“Molto orgoglioso di appartenere a questa grande famiglia e molto felice di poter continuare a realizzare i miei sogni. Grazie al Real Madrid e al ‘Group Doze’ per avermi dato fiducia”, si legge nella didascalia che il canterano madridista ha pubblicato sui suoi social insieme alla fotografia di sé stesso che apporta la firma sull’accordo.

Ex giocatori o esperti ancora in attività come Alvaro Arbeloa e Marcelo hanno lasciato commenti affettuosi al post.

Ma bisogna aprire una parentesi su Marcelo. Sì, perché l’agenzia di Reyes Junior è proprio la sua – da qui il ‘Doze’ in ‘Group Doze’, per il ‘12’ sul numero di maglia del brasiliano –. “Orgoglioso di te, re”, ha scritto il laterale sinistro del Real Madrid, felice dei progressi di un futuro “crack” in cui ha riposto totale fiducia.