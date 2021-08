Paraguay, il Mister chiede in ginocchio in campo alla fidanzata di sposarlo: poi perde 5-1…

Celso Ayala, 51enne tecnico del River Plate Asunción, con la complicità dei giocatori, si è preso la scena prima del match perso col Guaraní e la sua Lili ha apprezzato…

Ci sono momenti in cui un uomo deve compiere determinati gesti nella vita. Almeno questo deve aver pensato Celso Ayala, allenatore del River Plate Asunción, alla vigilia del match in casa di Primera División paraguaiana contro il Guaraní, poi perso domenica per 1-5.

Prima della gara dell’Estadio Los Jardines del Kelito, il 51enne tecnico ha scombussolato i piani, inginocchiandosi in campo davanti alla sua fidanzata per chiederle di sposarlo, con la complicità dei giocatori che mettendosi in fila, hanno formato uno striscione, ognuno con una lettera in mano, col messaggio “Lili, sposati con me”.