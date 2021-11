Pareggia il derby di Casablanca ed è secondo in classifica: non basta, esonerato!

Adesso il Raja sarebbe in trattativa con il belga Marc Wilmots, ex allenatore di Belgio, Costa d'Avorio e Iran.

Lassaad Chabbi è stato licenziato come capo allenatore del Raja Casablanca dopo il pareggio per 1-1 con i rivali del Wydad Casablanca nel derby della capitale marocchina. Il Raja è secondo in classifica con 21 punti, a soli 5 punti dal Wydad al primo posto.

Arrivato lo scorso aprile per prendere le redini di un Raja in difficoltà, Lassaad Chabbi non dunque è più l'allenatore dei Verdi. Il club di Casablanca ha deciso di separarsi dall'allenatore tunisino, dopo soli dieci giornate di campionato. La decisione è arrivata tre giorni dopo il derby contro il Wydad, terminato con un pareggio (1-1). Nonostante un inizio di stagione promettente, il Raja sembra aver perso passo e slancio nella corsa al titolo. L'accusa principale è quella di aver perso sette punti in casa nelle ultime partite. Il club ha annunciato di aver risolto "amichevolmente" il contratto professionale che lo legava all'allenatore tunisino, sette mesi dopo il suo arrivo all'ordine tecnico: "Il comitato esecutivo del club desidera ringraziare il signor Lassaad Chabbi ed esprimergli la sua piena gratitudine per il lavoro svolto all'interno del club, augurandogli ogni successo nella sua carriera di allenatore", si legge in un comunicato stampa sui social network da parte del Raja Casablanca stesso.