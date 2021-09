Parigi, il Challenge di Cesar per Messi e la Roccuzzo nel ristorante preferito dai giocatori del PSG

La coppia si è prestata alla sfida che solitamente il titolare del locale fa con i suoi clienti più famosi

In attesa di ritrovare la sua migliore forma fisica per poter tornare in campo, Lionel Messi continua a godersi Parigi, la città che è diventata la sua nuova casa dal suo arrivo al PSG. Questa volta, il capitano della squadra argentina ha fatto una serata fuori con la moglie, Antonela Roccuzzo, in un rinomato ristorante cittadino, dove ha deciso di partecipare a una divertente sfida che il titolare dello stabilimento di solito chiede ai suoi illustri visitatori. César Love è il nome dato alla sfida che l'illustre chef Mehdi Abdelhedi, titolare del Ristorante César, ha proposto alla stella di Rosario e a sua moglie. Consiste nell'imitare mezzo cuore con ciascuna delle mani e poi unirle per completare la figura. La coppia argentina ha risposto a questa richiesta con un sorriso, ma il calciatore ha fatto un piccolo errore visto che al suo primo tentativo ha fallito e ha fatto ridere Antonela. Alla sua seconda possibilità, la Pulce ha completato la sfida.