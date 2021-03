Parola di Isabela: “Neymar è arrabbiato e per rientrare prima usa sempre la bombola a ossigeno”

Isabela Pagliari, la bella giornalista vicinissima ai brasiliani del PSG. Nuovi particolari sul lavoro intenso di Neymar per tornare in campo

Il PSG ha battuto ieri 3-0 il Lille in coppa di Francia, ma senza Neymar. Non è ancora pronto il brasiliano, Neymar si prende pazientemente i guai e spera di tornare presto per aiutare la sua squadra. La giornalista brasiliana Isabela Pagliari, di TNT Sports, molto vicina ai giocatori connazionali del PSG, ha fatto il suo settimanale aggiornamento sul canale Europa 1: "Neymar era sugli spalti del Parc des Princes per la gara di Champions League con il Barça ed era molto arrabbiato per la prestazione del PSG. Abbiamo davvero visto che il PSG aveva bisogno di lui".

C'è qualche speranza che Neymar rientri per il match contro l'Olympique Lione (domenica 21 marzo), ma il PSG non vuole correre alcun rischio: "Anche quando arriva a casa, Neymar fa trattamenti e cure. Quando torna a casa dall'allenamento, usa la bombola dell'ossigeno. Neymar continua ad essere molto attento al suo recupero, per farlo tornare più velocemente. Il PSG non vuole correre rischi. Era deluso di non giocare contro il Barcellona, ​​ma ora il PSG ha molto tempo per farlo tornare al 100%. Se non ci sono rischi, potrebbe esserci contro il Lione". L'ossigeno cui fa riferimento Isabela è quello della camera iperbarica, utilizzata per aumentare la disponibilità di ossigeno, ovvero la quota di ossigeno disciolto nel sangue e quindi di pronto utilizzo.