Parte da Lens il grido di battaglia pre-derby: insulto al Lille stampato sulle bandiere…

Lensois e lillois l'eterno derby e i padroni di casa sventolano già le bandiere con gli insulti ai rivali pochi giorni prima del derby...

Se possiamo fare una differenza tra i due pubblici, è più sicuramente basata su un criterio geografico: il Lens attira un pubblico da tutta la regione del Nord-Pas-de-Calais e persino dalla Piccardia, mentre i sostenitori del Mastiff sono generalmente dell'area metropolitana di Lille. Il palmares sportivo è leggermente a vantaggio del club di Lille, che ha otto vittorie in più rispetto al suo rivale e che ha un record maggiore. Questo derby permette alla squadra che lo vince di rivendicare una “supremazia regionale” costantemente in gioco. L'incontro a volte ha dato luogo a straripamenti tra i tifosi sugli spalti o intorno allo stadio. Tuttavia, il più delle volte, il confronto rimane allo stato delle provocazioni, più o meno offensive. Sabato 18 settembre alle 17.00 torna il derby du Nord in Ligue 1, Lens-Lille, e al primo allenamento pre-derby i tifosi del Lens erano già iniziati allo stadio Bollaert di Lens prima che la squadra iniziasse a lavorare...