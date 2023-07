Parte la sirena e Gabriel Jesus a Zinchenko “Questo è il tuo taxi”

Gabriel Jesus e Zinchenko sono seduti uno di fianco all’altro e stanno per rispondere alle domande dell’intervistatore, quando un suono in lontananza squarcia il silenzio e attira l’attenzione dei due Gunners.

Alcuni pensano sia riferito ai molteplici infortuni del compagno, rimasto ai box per tanto tempo, altri invece, hanno inevitabilmente fatto riferimento alla guerra in Ucraina, facendo leva sulla nazionalità del centrocampista ex Manchester City. Il video ha scatenato l’indicazione dei tifosi Gunners che hanno bozzato l’intervento di Gabriel Jesus di cattivo gusto e inadatto. Beh questa in effetti poteva risparmiarsela…