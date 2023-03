Partizan, il pareggio prima del derby di Belgrado: il capitano litiga con un tifoso, il tecnico lascia?

Ben presto le cose si sono calmate. Gordan Petrić, allenatore del Partizan, ha parlato dell'insoddisfazione del pubblico e dei messaggi dagli spalti: "Le grida? Erano poche, quindi le abbiamo sentite tutte. Preoccupante? L'ho detto tante volte, i giocatori sono in questo business e devono essere pronti a tutto, critiche comprese. La gente ha comprato un biglietto e può dare la sua opinione, non c'è rabbia". "Si occuperanno di questo lavoro, chi un po' di più, chi un po' meno. Devono abituarsi", ha detto Petrić in conferenza stampa. Il problema è che domani 3 marzo alle 19.00 c'è il derby con la Stella Rossa. Ha proseguito Petric: "Se mi chiedete se ho perso lo spogliatoio, allora non dovrei nemmeno essere al derby. Quando un allenatore perde lo spogliatoio, non è più il tecnico. Ho perso lo spogliatoio? Forse la terapia d'urto può essere fatta in questi 4 giorni, con qualcun altro che guidi la squadra e vediamo come va. Io dico, se perdo lo spogliatoio è meglio che mi ritiri", ha detto l'allenatore bianconero.