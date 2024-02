Patrimonio industrale e dialetto svevo: le coreografie colte di Borussia e Heidenheim…

Spettacolo pirotecnico degli Iron City del Borussia Dortmund in trasferta sul campo dell'Heidenheim: 0-0 il risultato finale...

I tifosi del Borussia Dortmund ieri sera a Heidenheim con una coreografia in onore del patrimonio industriale della loro città.

Heidenheim, in lingua sveva alto-tedesca è Hoirna...

Dal canto loro, gli ultras di Heidenheim hanno risposto parlando della loro città in lingua sveva: “Oggi siamo in curva e facciamo il tifo per Hoirna".