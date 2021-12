Paul Scholes succhia i piedi della figlia? E i rivali del “suo” Salford esultano nello stesso modo…

Il Salford City di Paul Scholes, squadra di 4' divisione inglese, viene battuto dal Chesterfield che milita in 5' divisione. Ma oltre al danno c'è la beffa...

Domenica scorsa in FA Cup, il Chesterfield ha battuto il Salford City 2-0 e i calciatori hanno festeggiato il primo gol segnato dopo 28 minuti di gioco "succhiando" il piede all'autore, Liam Mandeville.

Come mai? Uno dei proprietari del Salford è Paul Scholes, gloria del Manchester United e noto per aver succhiato i piedi di sua figlia. Allo stadio Moor Lane di Salford, gli ospiti hanno canzonato il grande Scholes esultando come avrebbe fatto lui...