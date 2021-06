Pedro Henrique non cambia: dal calcio in faccia al calcio al petto, un altro rosso per Karate Kid!

Pedro Henrique, che appena quattro giorni fa è stato espulso nel corso di Fortaleza-Internacional per un calcio in faccia a un rivale: ha rivisto il rosso questo giovedì in Coppa del Brasile dopo aver fatto la stessa cosa ma al petto.

L'Internacional Porto Alegre è stato eliminato contro ogni previsione dalla Coppa del Brasile ai sedicesimi di finale. Il Colorado è caduto a sorpresa contro il Vitória (1-3), club che gioca in Série B. L'equilibrio è stato il tratto principale della partita fino a quando Pedro Henrique non ha perso le staffe. Al 51esimo minuto il difensore è andato a liberare una palla e ha finito per prendere il sopravvento su un rivale.

Gli ha dato un calcio in petto e questo ha portato l'arbitro a mostrargli il cartellino rosso. La vittima ha urlato per il dolore dopo aver subito un colpo del genere. Pedro Henrique era arrabbiato con se stesso, visto che è oltre tutto recidivo. Quattro giorni fa ha preso a calci in faccia un avversario e questo giovedì ha commesso di nuovo un'altra azione fuori luogo.