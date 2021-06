Pelé annuncia il suo Undici ideale: ma lui non c’è, si tiene fuori…

Pelé ha svelato il suo undici ideale di calciatori in una campagna con EA Sports in cui 'O Rei' ha scelto sia i giocatori attuali che quelli in pensione, lasciando una strana sorpresa.

Redazione DDD

Edson Arantes do Nascimiento, meglio conosciuto come Pelé, è stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Il brasiliano è riuscito a vincere fino a tre volte la Coppa del Mondo, cosa che gli è servita per essere una delle voci più autorevoli all'interno di questo sport. O Rei, in collaborazione con EA Sports, ha stilato un undici ideale dei migliori calciatori, di cui nove sono attualmente attivi, mentre gli altri due non solo non giocano più, ma anche tristemente deceduti.

Pertanto, la formazione del brasiliano è composta dai seguenti giocatori: Neuer; Thiago Silva, Sergio Ramos, Carlos Alberto; Heung-Min Son, Salah, Leo Messi; Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Diego Armando Maradona. Soprattutto, è sorprendente che abbia deciso di non includere se stesso tra i prescelti. Come sostituti, ha messo alcuni calciatori come Robert Lewandowski, Luka Modric o Kevin de Bruyne, mentre Pep Guardiola è stato il suo allenatore selezionato.