Perso il derby, la Dinamo Bucarest svolta: il dg al mister “Facciamo contropiede…”

Meno gioco offensivo e più punti: la dirigenza della Dinamo Bucarest chiede al tecnico una svolta dopo il derby perso con la FCSB Bucarest

E' lungo e dibattuto il post-derby della Dinamo Bucarest, sconfitta 3-0 dall'FCSB che ha preso il testimone e i colori della Steaua Bucarest. Il direttore generale della Dinamo, Iulius Muresan, ha evidenziato il fatto che i giocatori sono entrati in campo estremamente motivati, ma ha detto che in realtà la squadra deve concentrarsi sulle partite contro le dirette rivali per non retrocedere, più che contro le prime della classe come l'FCSB: "La partita con l'FCSB è stata importante, ma non decisiva. La nostra attenzione non dovrebbe essere sulla partita con l'FCSB, ma sulle partite in cui i punti sono più alla nostra portata. Certo, anche con l'FCSB sarebbe stato possibile, se non avessimo sbagliato e non avessimo preso il rosso di Răuță, forse il destino della partita sarebbe stato diverso".