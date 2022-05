Petardi e derby interrotto a Lodz: linea dura, stadio chiusi e tifosi a casa

Stadio chiuso e trasferte vietate...

Redazione DDD

I tifosi del derby LKS Lodz-Widzew Lodz 0-1 hanno interrotto la partita giocata martedì. Il comitato disciplinare della Federcalcio polacca ha esaminato gli eventi sugli spalti. Il Widzew Lódź ha vinto 1-0 grazie a un gol di Bartłomiej Pawłowski, grazie al quale è tornato al secondo posto, in piena corsa per la promozione nella Serie A polacca. Il gioco è stato interrotto nel secondo tempo a causa del comportamento in tribuna. Petardi sono volati sopra i giocatori, i tifosi sono saltati sulla recinzione.

Il derby è stata la seconda partita giocata sulle quattro tribune completamente aperte dello stadio del Lódź Sports Club. Il comitato disciplinare della Federcalcio polacca ha deciso di chiudere la struttura al pubblico per un incontro. Inoltre, ha imposto il divieto di viaggio ai tifosi per le due partite rimaste fino alla fine della stagione, così come per il prossimo derby di Lódź. L'LKS pagherà una multa di 10.000 zloty.

Il provvedimento severo non ha risparmiato nemmeno il Widzew, ai cui tifosi è stato vietato di viaggiare per due partite. Pertanto, i giocatori della prima lega a Lódź potranno contare solo in parte sul supporto nella lotta per la promozione. Il Widzew difende il secondo posto in classifica e l'LKS ha ancora una possibilità matematica di arrivare ai playoff.