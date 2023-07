Piaceva in Italia: adesso è l’Arsenal a spingere con il Porto per Taremi

Mehdi Taremi continua a suscitare interesse in tutto il mondo e questo venerdì tocca all'Arsenal essere nominato come l'ultimo club interessato al cannoniere del Porto. L'informazione viene avanzata da Hatam Shiralizadeh, giornalista israeliano, il quale garantisce che i Gunners hanno già contattato i dirigenti del Porto.

Shiralizadeh spiega anche che la priorità di Taremi è continuare a competere in Champions League, cosa che i Porto gli garantisce, ma che ha anche un sogno da realizzare: giocare in Premier League.

Va ricordato che Taremi ha un anno in più di contratto con il Porto, ma potrebbe lasciare il Dragão in questo mercato estivo, nel caso in cui arrivi una proposta allettante per il club portoghese. Nelle ultime settimane l'iraniano è stato preso di mira anche da Manchester United, Marsiglia e Roma.