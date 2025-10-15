derbyderbyderby calcio estero Piano Miami, cresce la tensione: i capitani contro LaLiga dopo l’incontro mancato

Caos in Liga

Piano Miami, cresce la tensione: i capitani contro LaLiga dopo l’incontro mancato

Piano Miami, cresce la tensione: i capitani contro LaLiga dopo l’incontro mancato - immagine 1
Il meeting tra i capitani e i vertici del calcio spagnolo è saltato, aumentando le polemiche. I giocatori chiedono più trasparenza, rispetto e chiarezza sulle decisioni che riguardano direttamente la loro professione.
Eugenio D'Antonio

Il caso Piano Miami continua a far discutere e scuote il calcio spagnolo. La riunione convocata dai capitani della Liga per ottenere chiarimenti sulla possibilità di disputare una partita ufficiale negli Stati Uniti si è trasformata in un nuovo motivo di scontro. All'appuntamento non si sono presentati né LaLiga né i rappresentanti di Villarreal e Barcellona, i due club promotori dell’iniziativa insieme all’agenzia Relevent. Una decisione che i calciatori hanno vissuto come un affronto e che ha alimentato ulteriormente la tensione con la federazione guidata da Javier Tebas.

Un incontro saltato e una frattura sempre più profonda

—  

La riunione, prevista per martedì a Madrid, avrebbe dovuto mettere attorno a un tavolo i rappresentanti dei giocatori —attraverso l’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE)— con Javier Tebas e i presidenti dei club promotori, Villarreal e Barcellona. Tuttavia, nessuno di loro si è presentato. Secondo fonti di LaLiga, la mancata partecipazione sarebbe dovuta a un problema di agenda e alla volontà di riprogrammare l’incontro. Ma per i capitani si è trattato di un vero e proprio “mancato appuntamento”. L’AFE afferma che la Lega ha proposto nuove date in cui i calciatori sarebbero stati impegnati in allenamenti o partite, rendendo impossibile la loro presenza. Un atteggiamento che, secondo i giocatori, dimostra scarsa volontà di dialogo.

Piano Miani, le richieste a LaLiga

Piano Miami, cresce la tensione: i capitani contro LaLiga dopo l’incontro mancato- immagine 2
MONACO, MONACO - 29 OTTOBRE: Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene un discorso durante la SPORTEL Monaco 2024 (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images per Sportel)
—  

I capitani chiedono chiarezza su punti fondamentali del Piano Miami: il rispetto dei diritti stabiliti nel contratto collettivo con LaLiga, la distribuzione degli introiti e il numero di partite che verrebbero disputate fuori dalla Spagna. Denunciano che, nonostante gli scambi di lettere tra AFE e LaLiga, le informazioni richieste non sono mai state fornite. Il malcontento cresce tra i calciatori, che si sentono esclusi da decisioni che li riguardano direttamente. Dopo la riunione fallita, l’AFE ha diffuso un comunicato in cui chiede “rispetto, coerenza e trasparenza”, sottolineando come la tensione resti alta e i capitani siano determinati a difendere le proprie posizioni.

Leggi anche
Repubblica Ceca, esonerato Hašek: decisiva la sconfitta contro Isole Fær Øer
Portogallo, Boavista in piena crisi: il club rischia di scomparire definitivamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA