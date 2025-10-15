Il meeting tra i capitani e i vertici del calcio spagnolo è saltato, aumentando le polemiche. I giocatori chiedono più trasparenza, rispetto e chiarezza sulle decisioni che riguardano direttamente la loro professione.

Eugenio D'Antonio 15 ottobre - 16:29

Il caso Piano Miami continua a far discutere e scuote il calcio spagnolo. La riunione convocata dai capitani della Liga per ottenere chiarimenti sulla possibilità di disputare una partita ufficiale negli Stati Uniti si è trasformata in un nuovo motivo di scontro. All'appuntamento non si sono presentati né LaLiga né i rappresentanti di Villarreal e Barcellona, i due club promotori dell’iniziativa insieme all’agenzia Relevent. Una decisione che i calciatori hanno vissuto come un affronto e che ha alimentato ulteriormente la tensione con la federazione guidata da Javier Tebas.

Un incontro saltato e una frattura sempre più profonda — La riunione, prevista per martedì a Madrid, avrebbe dovuto mettere attorno a un tavolo i rappresentanti dei giocatori —attraverso l’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE)— con Javier Tebas e i presidenti dei club promotori, Villarreal e Barcellona. Tuttavia, nessuno di loro si è presentato. Secondo fonti di LaLiga, la mancata partecipazione sarebbe dovuta a un problema di agenda e alla volontà di riprogrammare l’incontro. Ma per i capitani si è trattato di un vero e proprio “mancato appuntamento”. L’AFE afferma che la Lega ha proposto nuove date in cui i calciatori sarebbero stati impegnati in allenamenti o partite, rendendo impossibile la loro presenza. Un atteggiamento che, secondo i giocatori, dimostra scarsa volontà di dialogo.

Piano Miani, le richieste a LaLiga I capitani chiedono chiarezza su punti fondamentali del Piano Miami: il rispetto dei diritti stabiliti nel contratto collettivo con LaLiga, la distribuzione degli introiti e il numero di partite che verrebbero disputate fuori dalla Spagna. Denunciano che, nonostante gli scambi di lettere tra AFE e LaLiga, le informazioni richieste non sono mai state fornite. Il malcontento cresce tra i calciatori, che si sentono esclusi da decisioni che li riguardano direttamente. Dopo la riunione fallita, l’AFE ha diffuso un comunicato in cui chiede “rispetto, coerenza e trasparenza”, sottolineando come la tensione resti alta e i capitani siano determinati a difendere le proprie posizioni.