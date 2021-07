Pizzi, il gol più importante: dona cibo ad una famiglia in difficoltà

Grande gesto da parte del giocatore del Benfica che si è dato da fare per aiutare una famiglia in difficoltà

La stagione calcistica ancora deve iniziare ma il fantasista del Benfica, Luis Miguel Pizzi, ha già segnato un gol bellissimo e importante, questa volta fuori dal rettangolo di gioco. Grazie alla mediazione di Tiago Velho, molto impegnato su questo fronte, il 31enne portoghese ha aiutato una famiglia in difficoltà comprando cibo e garantendo loro un periodo più tranquillo.

“La madre era disperata senza nulla per sfamare i suoi figli. Mi sono messo in contatto con Pizzi e si è subito offerto volontario per aiutare” ha rivelato Tiago. La famiglia, con cinque figli, ha ricevuto tre carrelli pieni di cibo.