Polizia antisommossa in Galizia: stop alla rissa pre-derby tra gli ultras di Celta e Dépor

Galiziani faccia a faccia prima del derby di terza serie fra la squadra B del Celta e la prima squadra del Deportivo La Coruna nobile decaduta...

Centinaia di tifosi hanno accompagnato il Deportivo La Coruna a Vigo per la trasferta dei biancoazzurri allo stadio Balaídos in occasione del derby della terza serie spagnola contro la "seconda" squadra del Celta Vigo, la squadra B dei padroni di casa. Prima di questo derby di Galizia, molti tifosi provenienti da La Coruna si sono radunati nelle vicinanze del Parque da Bouza, dove al mattino presto si è svolta una rissa tra due gruppi di sostenitori del Celta e del Dépor, questi ultimi appoggiati e rafforzati dai sostenitori del Rayo Vallecano.

Intorno alle 9 del mattino, tre ore prima dell'inizio del derby, secondo fonti della polizia, i fan del Dépor "stavano graffiando le auto e danneggiando l'arredo urbano nelle aree di A Florida, A Bouza, A Miñoca e Padre Seixas". E' stato a quel punto che sono arrivati gli ultras del Celta, che hanno dato inizio alla rissa nel parco. Alcuni ultrà sono stati identificati, ma non è stato effettuato alcun arresto, anche se i vicini avrebbero sentito degli spari di palline di gomma. Allo stesso modo, la Polizia assicura che non ci sono stati feriti gravi e che gli agenti hanno dovuto scortare i tifosi del Dépor fino alla porta della tribuna del Río dello stadio Balaídos per il loro successivo ingresso nell'impianto con più di un'ora di anticipo per la partita.