Polonia, Mattia Montini: è italiano l’MVP del derby, il premio in beneficenza

Un bella soddisfazione per Mattia Montini. E una sensibilità particolare...

E' finito 2-2 il Derby di Lodz, dove non ha segnato ma è stato protagonista Mattia Montini, attaccante italiano del Widzew: "Per molti non sarà un Derby di caratura internazionale, ma vi posso assicurare che qui si sente tantissimo. Il club ci ha chiesto esplicitamente di non uscire di casa i 2-3 giorni prima della partita per evitare problemi di ordine pubblico. È un derby non solo calcistico, ma anche socio-culturale".