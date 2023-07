Porto, i tifosi non vogliono che Alan Varela se ne vada: “Lui è del Boca e il Boca non parte”

Focoso abbraccio d'amore dei tifosi Boca al loro talento di centrocampo. Non voglione che se ne vada...ma ormai tutto sembra scritto...

Il Boca Juniors si è recato, questo mercoledì, nella città argentina di Santiago del Estero, dove domani giocherà contro il Barracas Central, per la Coppa nazionale.

Non andartene! Ma...

Alan Varela, obiettivo di mercato del Porto, ha mobilitato tutti i tifosi Xeneizes del Boca. Tutti i tifosi hanno chiesto la continuità del centrocampista in Argentina.

All'arrivo a Santiago, tanti cori per Varela, affinchè lui resti a Buenos Aires: ma si sa, è nel mirino del Porto e l'affare potrebbe chiudersi a breve. Anzi da molti l'operazione ormai viene descritta come segnata. come irreversibile.