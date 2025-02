Porto-Roma: la rivalità europea si rinnova in Europa League

Porto e Roma si sfidano in Europa League 2025, dando seguito a una lunga rivalità. Dopo gli incontri in Champions, entrambe cercano di entrare nelle fasi decisive della competizione

Vittoria Cavallo 13 febbraio 2025 (modifica il 13 febbraio 2025 | 15:41)

Questa sera, il Porto e la Roma si ritroveranno ancora una volta a fronteggiarsi sul palcoscenico europeo, in una sfida che promette di essere ricca di tensione e storia. Il ritorno agli ottavi di finale di Europa League, infatti, non è solo una partita, ma un nuovo capitolo di una rivalità che, negli ultimi anni, ha visto protagoniste le due squadre in alcuni dei confronti più intensi nelle competizioni europee.

Il primo incrocio — La rivalità tra Porto e Roma ha preso piede nel 2017, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale della Champions League. Il match di andata, giocato il 21 febbraio 2017 allo Stadio Olimpico, sembrava sorridere alla Roma, che si impose per 2-0 grazie ai gol di Edin Džeko e Daniele De Rossi. Tuttavia, il ritorno al Estádio do Dragão di Porto, il 14 marzo, cambiò completamente il corso della qualificazione. I portoghesi ribaltarono il risultato con un clamoroso 3-0, eliminando i giallorossi e mandando un segnale forte alla squadra italiana, che usciva dalla competizione con un'amara delusione.

Il secondo round — Due anni dopo, la storia si ripete, ma con un epilogo diverso. Nel 2019, Porto e Roma si incrociano ancora negli ottavi di finale della Champions League. Stavolta, la Roma riesce a imporsi 2-1 all'Olimpico, grazie alle reti di Nicolò Zaniolo e Edin Džeko. Ma ancora una volta, la sfida ritorna al Dragão, dove il Porto vince 3-1 e manda a casa i giallorossi. Nonostante la vittoria all'andata, la Roma non riesce a contenere l’urto del Porto in casa loro, e la squadra di Sérgio Conceição avanza.

Un nuovo capitolo — Oggi, 13 febbraio 2025, la rivalità tra Porto e Roma torna protagonista, ma stavolta sul palcoscenico della Europa League. La squadra portoghese si presenta come favorita, forte della propria esperienza internazionale, ma la Roma non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Dopo l’eliminazione dell'anno scorso, il club capitolino si prepara a una nuova avventura, con l’obiettivo di risalire la classifica delle competizioni europee.

Questa partita rappresenta anche un traguardo importante per i giallorossi. Con 95 vittorie in Europa League, la Roma è a un passo dal raggiungere l'Inter per il maggior numero di successi nella storia della competizione. Un dato che rende ancora più significativo il confronto con il Porto, squadra che ha sempre dimostrato una solidità invidiabile nelle sfide internazionali.

Oltre i numeri — Porto-Roma non è solo una sfida tra due club, ma è anche un racconto che si intreccia con le ambizioni di due squadre che, pur con stili e filosofie diverse, hanno una cosa in comune: la voglia di conquistare l'Europa. La Roma, dopo aver sfiorato il sogno della Champions League in passato, cerca ora di farsi largo nell'Europa League, mentre il Porto, dal canto suo, ha dimostrato negli anni di essere una squadra capace di competere ai massimi livelli.

Con il Estádio do Dragão pronto ad accogliere la sfida di stasera, il ritorno al Olimpico del 20 febbraio sarà il palcoscenico definitivo per stabilire chi tra le due avrà la meglio in questa edizione della competizione.