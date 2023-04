Pre-derby agitato al Galatasaray: Gomis “Sto male, non mi sono rifiutato di giocare”

Gomis, per 9 anni fra il 2005 e il 2014, bomber del Saint Etienne e del Lione, non ci stava ad essere ritratto come un capro espiatorio per i due punti persi, quindi il dodici volte nazionale francese si è sentito in dovere di rilasciare una dichiarazione tramite il suo account Twitter.

Le parole di Gomis, che viene invitato ad andarsene dal club anche da giornalisti e tifosi: "Dopo la partita, ho sentito molte affermazioni su me stesso, sono rimasto piuttosto sorpreso. Non posso essere responsabile del risultato stasera perché non ero in campo. Come in tante partite in cui la squadra ha vinto ed è andata molto bene senza di me... ho mal di schiena. È la verità. Il resto sono chiacchiere da spogliatoi; questo non è nemmeno il luogo per dar loro voce. Perché ho grande rispetto per il Galatasaray e i miei compagni. La squadra ha un campionato su cui concentrarsi per dare il massimo nelle restanti partite. Non può concentrarsi su di me o su qualsiasi altro singolo".