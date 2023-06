Pre-derby di Coppa, l’Atletico sospende i 3 soci che hanno appeso il manichino di Vinicius

L'Atlético Madrid ha pubblicato un comunicato in cui conferma la sospensione cautelare dello status di tesserato delle 3 persone identificate per aver appeso la bambola di Vinicius al ponte prima della partita di Copa del Rey contro il Real Madrid

L'Atlético ha annunciato martedì la sua decisione di "sospendere cautamente il loro status di tesserato per un periodo indefinito mentre il loro caso è risolto in tribunale", nel caso dei tre abbonati dell'Animation Stand del club presumibilmente coinvolti nel posizionamento di una bambola con la maglia di Vinícius, attaccante del Real Madrid, appeso a un ponte prima del derby del 26 gennaio tra le due squadre, nei quarti di finale di Copa del Rey.

"Dopo l'individuazione e proposta sanzionatoria da parte della Commissione Antiviolenza dei presunti responsabili dell'atto - definito "schifoso e inammissibile" - avvenuto alla vigilia del derby di Copa del Rey contro il Real Madrid, e la verifica da parte del club che tre di loro sono membri pagati dell'Animation Stand, l'Atlético Madrid, applicando il suo regolamento interno, ha deciso di sospendere provvisoriamente il loro status di soci membri per un periodo indefinito fino a che il loro caso non sarà risolto in tribunale", ha annunciato in una nota sul suo sito web ufficiale.