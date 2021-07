Premier League, imposto il limite di 10 colpi di testa in allenamento

Per salvaguardare la salute dei giocatori, in Premier la FA ha deciso di imporre il limite di 10 colpi di testa in allenamento.

Marco Alborghetti

In Premier Leaguecontinua la campagna di sensibilizzazione sugli effetti dell'attività calcistica a lungo termine. Nello specifico, ci si sta concentrando sui colpi di testa, troppe volte utilizzati in partita e in allenamento e che alla lunga possono generare conseguenze gravi sulle condizioni di salute dei giocatori.

Per questo motivo, la FA inglese ha raccomandato a tutte le società di qualsiasi livello un massimo di 10 colpi di testa a impatto violento in allenamento. Linee guida che includono limiti sui colpi di testa effettuati su cross, punizioni, calci d'angolo e lanci lunghi.

Limiti ai colpi di testa: gli studi

In questi anni diversi studi hanno dimostrato come gli ex calciatori abbiano 5 volte maggiori possibilità di morire per Alzheimer rispetto ad altre persone.

Non solo, uno studio della Purdue University ha dimostrato come l'impatto di un colpo di testa violento (quindi da rinvio del portiere) in termini di forza sia equivalente al tackle nel football americano o a un pugno di un boxer, altro sport in cui la violenza dei colpi danneggia la salute dei pugili.