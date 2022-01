Prima di segnare il gol decisivo nel derby, Fofana all’arbitro: “Se mi tolgo la maglia è rosso…?”

Lucidità e qualificazione per Seko Fofana...

Eroe della qualificazione del Lens nel derby du Nord contro il Lille firmando una doppietta per tornare sul 2-2 prima di segnare il gol finale, Seko Fofana ha avuto una strana discussione con l'arbitro poco prima di strappare il pass per i quarti della coppa di Francia. Ne ha svelato il contenuto al microfono di Eurosport.

Il centrocampista aveva preso un giallo dopo aver tolto la maglia sul pareggio, così ha chiesto al direttore di gara Willy Delajod se poteva togliersi la maglia una seconda volta se avesse segnato il rigore decisivo per la qualificazione del Lens: in pratica prendo un secondo rosso se mi tolgo la maglia segnando alla fine? "Mi ha detto 'sì, quindi non essere stupido!'”. C'è da dire che l'ex giocatore dell'Udinese ha fatto bene a informarsi perché un rosso per concludere la serata avrebbe lasciato l'amaro in bocca mentre il gruppo avrà bisogno di lui sabato per ospitare il Rennes.