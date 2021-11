Primo derby sivigliano con pubblico: il Ministero dell’Interno lo dichiara ad alto rischio

Il ministero dell'Interno ha confermato che Betis-Sevilla di questa domenica, il primo derby sivigliano con il pubblico dopo la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato ad alto rischio.

La Commissione Antiviolenza ha deciso martedì di decretare ad alto rischio il derby sivigliano della prossima partita di Liga in Prima Divisione, che metterà di fronte Betis e Siviglia domenica 7 dalle 21. Lo ha confermato il ministero dell'Interno. L'incontro, corrispondente alla tredicesima giornata di campionato, sarà il primo derby con il pubblico in due anni a Siviglia, dal novembre 2019 in poi a causa della pandemia.