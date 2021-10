Primo trofeo in carriera: Ficcadenti vince la coppa di Lega giapponese con il Nagoya

Vittoria Nagoya Grampus: alzata al cielo la Levain Cup (Coppa di Lega) in Giappone, vincendo 2-0 sul Cerezo Osaka.

Il Nagoya Grampus ha battuto meritatamente il Cerezo Osaka 2-0 coi gol di Maeda ed Inagaki, miglior giocatore della competizione per i giallorossi. Primo trofeo in carriera per il tecnico italiano Massimo Ficcadenti.

Il Nagoya ha vinto la sua prima YBC Levain Cup della storia. Si trattava di una rivincita fra le due squadre dopo che Cerezo aveva vinto in trasferta a Grampus 3-0 mercoledì nei quarti di finale della Coppa dell'Imperatore. Per Grampus era quindi l'ultima possibilità per conquistare un trofeo in questa stagione dopo l'eliminazione dai quarti di finale di Asian Champions League e dalla Coppa dell'Imperatore nelle ultime due settimane.