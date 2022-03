Professione goleador, l’ex Reggina Stuani sa come si fa: 172 reti totali in Spagna

Vi ricordate di Cristhian Stuani? L’attaccante uruguaiano ex Reggina è diventato un cecchino in Spagna…

La sua carriera inizia nel Danubio di Montevideo . Cristhian Stuani ha sempre avuto il fiuto per il gol. Il 35enne attaccante uruguaiano, 8 reti in 50 presenze con la Celeste, con il passare degli anni ha incrementato sempre più il suo bottino di reti. E dalla stagione 2013/2014 continua a tenere aggiornato il pallottoliere a suon di gol in Spagna . In Italia una parentesi breve e non particolarmente esaltante alla Reggina . Arrivato nel 2008, Stuani collezionerà solo 18 presenze totali con un gol (su rigore nell’1-1 contro il Siena ) e due assist. Nella stagione 2008/2009 arriva anche la retrocessione della Reggina di Nevio Orlandi e Bepi Pillon in Serie B .

Il contratto con il club amaranto si conclude nel 2012, ma intanto Stuani fa un primo assaggio della Spagna in prestito. Prima Albacete, poi Levante, Racing Santander ed Espanyol. Dal 2014 l’esperienza in terra iberica inizia a farsi interessante. L’ex Reggina non finisce più di segnare. In mezzo un biennio in Inghilterra al Middlesbrough con cui segna 16 gol. Nel 2017 il ritorno in Spagna, stavolta al Girona. Con i biancorossi della CatalognaStuani ha inaugurato la sagra del gol. In 163 presenze totali sono ben 98 le reti messe a segno con 7 assist. In Spagna in totale sono 172 gol in 389 presenze. A 35 anni la punta di Tala vuol continuare ad aggiornare i suoi numeri. Il contratto con il Girona scade nel 2026. E se anche il tempo è dalla sua parte…