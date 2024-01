Pronta la Baller League: il nuovo campionato ideato da…Hummels e Podolski

Il nuovo torneo avrà luogo in un vecchio hangar a Colonia e le squadre si affronteranno in un 7 contro 7. I tempi da disputare saranno due - 20 minuti a frazione di gioco - mentre le squadre che si sfideranno saranno 12, allenate da personaggi dello spettacolo e della musica. Il tutto verrà trasmesso in streaming.