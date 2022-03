Pronti, via e Pato segna alla prima con l’Orlando City: battuto il Montréal di Joey Saputo

Ottimo inizio per il 32enne brasiliano ex Milan con l’Orlando City: battuto il Montréal alla prima giornata della MLS 2022…

Che sia un nuovo inizio lo sperano tutti, specialmente lui. A 32 anni Alexandre Pato, una carriera costellata da tanta sfortuna e infortuni, ha iniziato col piede giusto la nuova stagione in Major League Soccer con l’Orlando City. Schierato titolare come prima punta nel 4-2-3-1 dei Lions, il numero 7 ha timbrato il cartellino al 49’ della ripresa nella prima gara contro Montréal. Discesa del terzino brasiliano Ruan sulla fascia, cross in mezzo per il liberissimo Pato che, dopo aver controllato il pallone, ha messo dentro da due passi.